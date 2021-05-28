По словам Пашиняна, одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ уже отреагировала на обнародованную им формулу

Он отметил, что одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ уже отреагировала на обнародованную им формулу о размещении международных наблюдателей на армяно-азербайджанской границе.

Исполняющий обязанности премьер-министра не стал уточнять, о какой стране идет речь.

Напомним, что для разрешения взрывоопасной ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сделал открытое предложениемеждународному сообществу в лице России и двух других стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, а также правительству Азербайджана о размещении международных наблюдателей на линии Сотк-Хознавар, проходящей вдоль Гегаркуникской и Сюникской областей Армении.

«Вчера я опубликовал формулу. Одна из стран-сопредседателей дала предварительный ответ. Я надеюсь, что две другие страны-сопредседатели также отреагируют. Это можно сделать и сегодня. Войска могут быть отведены в течение нескольких дней. Вообще войска могут быть отведены без предварительных условий до прибытия наблюдателей», - сказал Пашинян.