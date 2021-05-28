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США призвали стороны срочно урегулировать последний инцидент на армяно-азербайджанской границе, вернуться на исходные позиции

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс (архив)

Соединенные Штаты обеспокоены недавними событиями на международной границе между Арменией и Азербайджаном, включая задержание нескольких армянских солдат азербайджанскими силами.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, озаглавленном «Задержание армянских солдат».

Официальный Вашингтон призывает обе стороны к срочному и мирному урегулированию инцидента. «Мы продолжаем призывать Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и других задержанных лиц и напоминаем Азербайджану о его обязательствах по международному гуманитарному праву проявлять гуманное отношение ко всем задержанным», - говорится в заявлении Госдепартамента.

Соединенные Штаты считают «провокационными и ненужными» какие-либо перемещения в пределах неразграниченных территорий Армении и Азербайджана.

«Мы отвергаем применение силы для демаркации границы, мы призываем обе стороны вернуться на свои прежние позиции и прекратить военные укрепления и установку мин на недемаркированной границе. В частности, мы призываем Азербайджан оттянуть свои силы на позиции, занимаемые по положению на 11 мая. Мы призываем Армению передислоцировать свои силы на позиции, занимаемые по положению на 11 мая. Мы приветствуем заявления о таких намерениях», - заявил представитель Госдепартамента, добавив, что эти действия снизят напряженность и «позволят срочно провести мирный процесс по демаркации границы».

«Соединенные Штаты готовы поддержать эти усилия», - отмечается в заявлении.

«Соединенные Штаты призывают стороны как можно скорее вернуться к предметным переговорам под эгидой Минской группы ОБСЕ для достижения прочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении Неда Прайса.

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