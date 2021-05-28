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Франция обеспокоена новыми пограничными инцидентами между Арменией и Азербайджаном и призывает стороны к сдержанности

Франция обеспокоена новыми инцидентами на границе между Арменией и Азербайджаном и призывает стороны проявить сдержанность, говорится в заявлении МИД Франции.

«Франция глубоко обеспокоена инцидентами на армяно-азербайджанской границе, последним из которых является пленение шести армянских военнослужащих азербайджанскими вооруженными силами 27 мая 2021 года. Франция призывает стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых провокаций», - говорится в заявлении.

Официальный Париж также подчеркивает, что делимитация и демаркация границ между двумя странами должны проводиться в рамках переговоров, чтобы не создавалась ситуация, когда одна сторона ставит другую перед свершившимся фактом.

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