Франция обеспокоена новыми пограничными инцидентами между Арменией и Азербайджаном и призывает стороны к сдержанности

«Франция глубоко обеспокоена инцидентами на армяно-азербайджанской границе, последним из которых является пленение шести армянских военнослужащих азербайджанскими вооруженными силами 27 мая 2021 года. Франция призывает стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых провокаций», - говорится в заявлении.

Официальный Париж также подчеркивает, что делимитация и демаркация границ между двумя странами должны проводиться в рамках переговоров, чтобы не создавалась ситуация, когда одна сторона ставит другую перед свершившимся фактом.