Если проблема армянских пленных не будет решена в течение нескольких часов или дней, то пленных обменяют на пленных – Андраник Кочарян

«В конечном итоге, если проблема с пленными не решится в течение нескольких часов или дней, пленных обменяют на пленных. Это диктует необходимость», - сказал он.

На вопрос, захватила ли армянская сторона хотя бы одного азербайджанского солдата в пленв течение последних 15 дней, чтобы иметь возможность обменяться пленными, Андраник Кочарян ответил так: «У нас нет пленных, но и у них вчера не было новых пленных».