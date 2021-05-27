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Армения

Если проблема армянских пленных не будет решена в течение нескольких часов или дней, то пленных обменяют на пленных – Андраник Кочарян

Андраник Кочарян

«Если Азербайджан не вернет шестерых армянских военнослужащих, захваченных сегодня на территории Армении, то будет произведен обмен пленных на пленных», - заявил сегодня в парламенте председатель комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

«В конечном итоге, если проблема с пленными не решится в течение нескольких часов или дней, пленных обменяют на пленных. Это диктует необходимость», - сказал он.

На вопрос, захватила ли армянская сторона хотя бы одного азербайджанского солдата в пленв течение последних 15 дней, чтобы иметь возможность обменяться пленными, Андраник Кочарян ответил так: «У нас нет пленных, но и у них вчера не было новых пленных».

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