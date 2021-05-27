Не верьте в теории заговора – Пашинян посетил приграничную общину Кут

Вначале Пашинян встретился с жителями общины, в первую очередь, заявив, что в нынешней ситуации необходима консолидация.

«В этом плане не должно быть никаких сомнений. Понятно, что ситуация очень нервная и эмоциональная, но мы не должны терять трезвость и равновесие, потому что, если мы их потеряем, это помешает нам правильно оценивать ситуацию, правильно ориентироваться и принимать правильные решения», - сказал Пашинян.

«Пусть ни у кого и в мыслях не проходит, что сегодняшнее правительство участвует в каких-то темных, теневых сделках, в каких-то заговорах, такого не может быть по природе», - добавил он.

Один из присутствующих ответил: «Дай Бог». Исполняющий обязанности премьер-министра вновь подчеркнул: «Это исключение, я говорю это, глядя прямо вам в глаза».

«У нас хотят отобрать наш суверенитет, наше государство, нашу Родину. Почему карабахский вопрос не был урегулирован до 27 сентября 2020 года? Потому что в тот момент, когда Армения соглашалась на любой компромисс, Азербайджан пытался добиться больших уступок. Понятно, что Азербайджан нарушил государственную границу Республики Армения. Другой точки зрения быть не может, о каких-либо уступках речи быть не может. Это наша суверенная территория, и вооруженные силы Азербайджана должны уйти. Здесь должна быть видна наша решимость, но мы не должны допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля», - заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

«Не верьте теориям заговора. Мы говорим вам то, что у нас на уме», - подчеркнул Пашинян.