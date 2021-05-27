МИД: Плененные армянские военнослужащие должны быть безоговорочно и немедленно возвращены

Об этом сегодня заявило Министерство иностранных дел Армении.

В заявлении, распространенном на официальном сайте МИД Армении, говорится:

«Проникшие с 12 мая на суверенную территорию Армении азербайджанские воинские подразделения продолжают проводить провокационные действия по ряду направлений.

В результате одного из них, рано утром 27 мая в приграничной части Гегаркуникской области Республики Армения во время проведения инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении шестеро военнослужащих ВС РА были окружены и взяты в плен военнослужащими азербайджанских ВС.

Данные провокационные действия, осуществляемые военно-политическим руководством Азербайджана преследуют цель еще большего обострения ситуации, что может поставить под серьезную угрозу региональный мир и стабильность.

Решительно осуждаем применение силы Азербайджаном против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения и подчеркиваем, что за все действия азербайджанских вооруженных сил и их последствия ответственность несет военно-политическое руководство Азербайджана.

Плененные армянские военнослужащие должны быть безоговорочно и немедленно возвращены».