Марукян требует созыва внеочередного заседания Совета безопасности с участием руководителей всех фракций парламента

«Принимая во внимание тот факт, что Азербайджан продолжает применять силу, агрессию, нарушает территориальную целостность Армении,
Принимая во внимание тот факт, что в результате преступных действий Азербайджана в Вооруженных силах РА сегодня уже есть жертвы, раненые, люди, взятые в плен,
С учетом возможности дальнейшего накала ситуации с необратимыми последствиями,
Мы немедленно требуем созыва внеочередного заседания Совета безопасности РА с участием руководителей всех фракций Национального собрания», - написал Марукян на своей странице в Facebook.
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