Марукян требует созыва внеочередного заседания Совета безопасности с участием руководителей всех фракций парламента

«Принимая во внимание тот факт, что Азербайджан продолжает применять силу, агрессию, нарушает территориальную целостность Армении,

Принимая во внимание тот факт, что в результате преступных действий Азербайджана в Вооруженных силах РА сегодня уже есть жертвы, раненые, люди, взятые в плен,

С учетом возможности дальнейшего накала ситуации с необратимыми последствиями,

Мы немедленно требуем созыва внеочередного заседания Совета безопасности РА с участием руководителей всех фракций Национального собрания», - написал Марукян на своей странице в Facebook.