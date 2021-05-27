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Армения

Марукян требует созыва внеочередного заседания Совета безопасности с участием руководителей всех фракций парламента

Эдмон Марукян

Лидер парламентской фракции партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян требует созыва внеочередного заседания Совета безопасности Армении с участием руководителей всех фракций Национального собрания.

«Принимая во внимание тот факт, что Азербайджан продолжает применять силу, агрессию, нарушает территориальную целостность Армении,

Принимая во внимание тот факт, что в результате преступных действий Азербайджана в Вооруженных силах РА сегодня уже есть жертвы, раненые, люди, взятые в плен,

С учетом возможности дальнейшего накала ситуации с необратимыми последствиями,

Мы немедленно требуем созыва внеочередного заседания Совета безопасности РА с участием руководителей всех фракций Национального собрания», - написал Марукян на своей странице в Facebook.

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