Армянских военнослужащих не пленили, а похитили с территории Армении – Пашинян об инциденте на границе с Азербайджаном

Ранее пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила, что утром шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении при проведении инженерных работ на территории военной части N ВС Армении в приграничной части Гегаркуникской области были окружены и взяты в плен азербайджанскими военнослужащими.

«Это, по сути, не пленение, а похищение с суверенной территории Армении», - заявил Пашинян.

Пашинян представил некоторые подробности инцидента, отметив, что солдаты вели работы по минированию, при этом используя предупреждающие знаки.

«Шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении выполняли работы по укреплению границы на суверенной территории Республики Армения. Проводились работы по минированию. Хочу подчеркнуть, что эти работы проводились вместе с установкой предупреждающих знаков. Иными словами, работа проводилась не в диверсионных целях, а параллельно с ней устанавливались предупреждающие знаки о заминированном участке. Эти действия проводились с целью повышения уровня защиты нашей границы», - заявил он.

«Конечно, позже появилась информация, что наши солдаты были взяты в плен. Обстоятельства их захвата должны быть выяснены, но ясно одно, это не пленение, а похищение наших военнослужащих с территории Республики Армении», - подчеркнул и.о. премьер-министра.