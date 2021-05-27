Действия Азербайджана должны получить четкую оценку, в том числе ОДКБ – Макунц

Об этом заявила сегодня в Национальном собрании лидер правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, говоря о действиях Азербайджана на границах Армении.

По словам армянского парламентария, действия Азербайджана должны получить четкую оценку, в том числе ОДКБ.

Сегодня пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила, что рано утром шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении при проведении инженерных работ на территории военной части N ВС Армении в приграничной части Гегаркуникской области были окружены и взяты в плен азербайджанскими военнослужащими.

«Предпринимаются необходимые меры для возвращения плененных военнослужащих», - отметили в армянском оборонном ведомстве.

На заседании правительства сегодня и.о. премьер-министра Никол Пашинян сообщил, что военнослужащие на армянской территории проводили минирование, при этом ставя предупредительные знаки, что исключает «диверсионный» характер инженерных работ. Он заявил, что в свете этого армянские военнослужащие были не пленены, а похищены военнослужащими Азербайджана.