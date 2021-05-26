В ОДКБ ответили на критику Пашиняна в адрес организации

«Информация и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна принята к сведению. Работа в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается», - заявил Зайнетдинов, сообщает РИА Новости.

Зайнетдинов напомнил также, что во вторник заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на заседании координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер, в первую очередь политико-дипломатического характера, а также проведения демаркации и делимитации на данном участке госграницы.

В среду Пашинян, выступая в законодательном органе Армении, заявил, что армянская сторона не исключает обращения в Совет безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему. Кроме того, он заявил, что Армению не устраивает скорость действий ОДКБ и что организация публично не выразила четкую позицию по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

14 мая Пашинян обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой поручить незамедлительно задействовать механизм экстренных консультаций, чтобы скоординировать позиции государств-членов ОДКБ и принять меры для устранения возникшей «угрозы безопасности и территориальной целостности» в Сюнике. Рахмон дал поручение о проведении соответствующих консультаций.