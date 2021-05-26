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Политика

Партия Пашиняна опубликовала имена первых 30 кандидатов в предвыборном списке

Правящая партия «Гражданский договор» обнародовала имена первых 30 кандидатов в своем предвыборном списке.

Список возглавляет и.о. премьер-министра Никол Пашинян, на втором месте – спикер парламента Арарат Мирзоян, за ним следует руководитель фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Согласно опубликованным данным, в списке кандидатов нет и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна, депутата Сасуна Микаеляна, мэра Еревана Айка Марутяна, что в беседе с журналистами подтвердил официальный представитель партии в Центральной избирательной комиссии.

В список вошли и.о. министра территориального управления и развития Сурен Папикян, бизнесмен Хачатур Сукиасян, заместители председателя НС Лена Назарян и Ален Симонян, и.о. министра окружающей среды Романос Петросян, депутат Арпине Давоян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян.

В список также вошли бизнесмен Гурен Арсенян, ушедший с поста министра Акоп Аршакян и другие.

Сегодня в 18:00 истекает срок подачи предвыборных списков в Центральную избирательную комиссию. Тогда же станет известно, сколько партий и блоков намереваются участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Выборы назначены на 20 июня, предвыборная кампания начнется 7 июня и продлится до 18 июня.

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