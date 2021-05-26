Обсуждения с Ираном носят стратегический характер: Никол Пашинян принял главу МИД Ирана

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, приветствуя визит главы МИД Ирана в Ереван, Никол Пашинян отметил:

«Наши отношения с Ираном и наше соседство имеют стратегическое значение. С первых лет независимости наша граница с Ираном обеспечивала безопасность нашей страны по ряду аспектов. Я рад констатировать, что в Иране существует аналогичное восприятие наших отношений и нашего соседства.

Конечно, наши экономические связи развивались на протяжении многих лет, и особенно в Сюникской области всегда был большой интерес к общим программам. Мы создали свободную экономическую зону в Мегри, чтобы углубить экономические отношения с Ираном. В силу ряда обстоятельств, в том числе из-за коронавируса, эта свободная экономическая зона еще не набрала достаточного оборота, но мы убеждены, что она может стать очень важной точкой опоры для дальнейшего развития экономического сектора нашего сотрудничества.

Конечно, мы также заинтересованы - и мы уже обсуждали это прежде - в углублении наших политических отношений на высоком уровне. У нас также есть обсуждения в сфере безопасности, есть определенные вопросы в повестке дня, и наши переговоры и дискуссии носят стратегический характер. Мы должны приложить усилия для достижения успеха.

Вы знаете, что в последнее время у нас наблюдается некоторая напряженность на границе с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана незаконно пересекли границу Армении на нескольких участках. Наша позиция однозначна: подразделения вооруженных сил Азербайджана должны покинуть нашу территорию. И мы прежде всего прилагаем для этого политико-дипломатические усилия, в том числе и потому, что наши партнеры по ОДКБ с первых дней призывают нас попытаться решить вопрос, прежде всего, дипломатически-политическими средствами.

Вы знаете, что согласно Договору о коллективной безопасности, военные действия в нашей стране будут означать, что в войну будут вовлечены также другие государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности. Конечно, мы тоже хотим, чтобы этот вопрос был решен дипломатически-политическими средствами.

К сожалению, могу констатировать, что в этой ситуации вчера у нас уже была жертва. Военнослужащий Вооруженных сил Армении был убит из огнестрельного оружия в результате выстрела представителей вооруженных сил Азербайджана. Так что ситуация достаточно напряженная, и эта встреча - хорошая возможность познакомиться с взглядами Исламской Республики Иран на варианты выхода из ситуации».

Согласно тому же источнику, в свою очередь, глава МИД Ирана отметил: «Спасибо, многоуважаемый премьер-министр, позвольте мне поблагодарить Вас за предоставленную мне и моим коллегам возможность встречи. И позвольте передать Вам теплые приветствия г-на Рухани, а также г-на Джахангири.

Армения всегда была нашим хорошим другом, и отношения между народами двух стран уходят корнями в древность. Между Ираном и Арменией существует множество сфер сотрудничества, и ярким свидетельством этого является визит министра дорог и градостроительства Ирана два дня назад. Этот визит был очень успешным.

И я надеюсь, что после окончания пандемии мы сможем и дальше развивать двусторонние отношения в экономической сфере. Существование свободной экономической зоны Мегри, а также железной дороги Иран-Нахиджеван-Армения может быть очень эффективным для обеих стран. Достигнута хорошая договоренность. И я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской области. Это то важное значение, которое мы придаем двусторонним отношениям. Я привел стратегические дискуссии с нашими армянскими партнерами, и наш представитель, наш переговорщик при первой возможности приедет в Армению и продолжит этот диалог.

Есть много важных вопросов как двустороннего, так и регионального характера, которые необходимо решить. Мы хотим установления мира в этом регионе. И мы всегда подчеркивали важность неприкосновенности территориальной целостности, суверенитета и мирного урегулирования кризисов. Исламская Республика Иран придает большое значение уважению международного права.

В целях урегулирования последней эскалации из нашей страны было совершено три визита в Армению. Я нанес свой первый визит, после меня в Армении побывал наш спецпредставитель, а теперь я снова посещаю Армению.



Мне жаль, что вследствие этой новой эскалации есть жертва. Вчера у меня состоялся очень подробный и содержательный разговор с президентом Азербайджана. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, как и встреча с моим уважаемым коллегой, поможет разрешить этот кризис. Еще раз благодарю».

В ходе встречи собеседники обсудили шаги, направленные на урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе. Министр иностранных дел Ирана подчеркнул заинтересованность своей страны в обеспечении региональной стабильности, полном сохранении и обеспечении территориальной целостности Армении.



Никол Пашинян и Мохаммад Джавад Зариф коснулись ряда вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества между двумя странами в области экономики. Была отмечена важность дальнейшего развития сотрудничества в рамках программы обмена газа/электроэнергии, в частности, была подчеркнута необходимость продления срока действия программы, увеличения объемов газа и электроэнергии, реализации совместных программ в области развития инфраструктуры, расширения связей в сферах образования и культуры.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения и министр иностранных дел Ирана обменялись мнениями о региональной ситуации, о направленных на обеспечение стабильности и мира шагах, а также о тесном взаимодействии между двумя странами в этом вопросе.