Ношение масок на открытых территориях в Армении станет необязательном с 1 июня

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

«С 1 июня носить маски на открытых территориях будет необязательно. А граждане, прошедшие полный курс вакцинации, с 1 июля будут освобождены от ношения масок в закрытых помещениях», - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что вакцинированными считаются граждане, которые получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции, зарегистрированы в системе Armed E-Health и имеют QR код.