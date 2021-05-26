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Общество

Ношение масок на открытых территориях в Армении станет необязательном с 1 июня

Обязательный масочный режим в Армении на открытых территориях будет отменен с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

«С 1 июня носить маски на открытых территориях будет необязательно. А граждане, прошедшие полный курс вакцинации, с 1 июля будут освобождены от ношения масок в закрытых помещениях», - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что вакцинированными считаются граждане, которые получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции, зарегистрированы в системе Armed E-Health и имеют QR код.

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