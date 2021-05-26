Ношение масок на открытых территориях в Армении станет необязательном с 1 июня

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
«С 1 июня носить маски на открытых территориях будет необязательно. А граждане, прошедшие полный курс вакцинации, с 1 июля будут освобождены от ношения масок в закрытых помещениях», - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что вакцинированными считаются граждане, которые получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции, зарегистрированы в системе Armed E-Health и имеют QR код.
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