Иран выступает за мирное урегулирование вопроса при уважении территориальной целостности стран – Зариф

«Мы обеспокоены любой эскалацией, особенно если в результате этого гибнут люди. Мы хотим, чтобы проблема была решена быстро и мирным путем», - заявил Зариф, подчеркнув, что в Тегеране хотят поддержать мирное урегулирование вопроса.

Ранее сегодня во время встречи с главой МИД Ирана в контексте продолжающейся напряженности на армяно-азербайджанской границе и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подчеркнул, что Азербайджан пытается создать новые геополитические реалии, которые не исходят из интересов стран, заинтересованных в региональной стабильности.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на своей странице в Facebook написала: «Нет сомнений в том, что это посягательство на территориальную целостность Армении является прямым следствием неадекватной международной и региональной реакции на военные действия Азербайджана против самоопределения народа Арцаха [Карабаха – ред.] с 27 сентября прошлого года, а также того, что Азербайджан поставил под угрозу региональный мир. Чувствуя безнаказанность, Азербайджан пытается создать новые геополитические реалии, не отвечающие интересам стран, заинтересованных в региональной стабильности. В этих условиях крайне важен диалог с нашими региональными партнерами».