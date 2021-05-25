В «Моем шаге» надеются, что союзники все же отреагируют на ситуацию на границах Армении

В правящей фракции «Мой шаг» считают, что союзники еще отреагируют на ситуацию на границах Армении. Об этом сегодня с трибуны Национального собрания заявила глава правящей фракции Лилит Макунц, когда независимый депутат Арман Бабаджанян, отклонившись от повестки дня, поднял вопрос о пограничном кризисе и об отсутствии шагов со стороны России и других союзников по ОДКБ спустя две недели.

«Всем известно, в соответствии с какими статьями мы обратились. И я считаю, что мы получим реакцию от наших союзников. Я призываю не переносить в парламент те настроения, которые сегодня, к сожалению, существуют в некоторых кругах общества», - сказала Макунц.

Общественные настроения давно должны были быть перенесены в парламент, и, наконец, должны были быть обсуждены ответ и шаги союзников Армении, возразил Бабаджанян, добавив, что с 12 мая на территории Армении находятся азербайджанцы, а Россия на обращение своего союзника отвечает, что готова помочь в вопросе демаркации и делимитации границ. Почему в таком случае Армения не обсуждает помощь, предлагаемую другими государствами, спросил депутат․

«Россия и ОДКБ уже дали свой ответ, они не в состоянии обеспечить Армении необходимую защиту, и здесь мы должны предпринять действенные шаги. Речь идет о заявлениях США, Франции, Индии, Ирана Канады, сделанных на высшем уровне», - сказал Бабаджанян.

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян также заявил, что они оптимистично настроены в вопросе реакции России. «Не думаю, что государства-союзники Республики Армения не выполняют или не выполнят свои обязательства. Например, в ОДКБ еще есть процедуры, институты, механизмы. Продолжается наш разговор с Российской Федерацией. Я считаю, мы должны сохранять оптимизм», - сказал он.

На заявления Бабаджаняна отреагировал Арман Абовян из фракции «Процветающая Армения», обвинив его в разжигании антироссийских настроений. «Неизвестно почему, людям навязывается мысль, что «вот смотрите, не пришли, не защитили, сделали шаги, которые были мягкими, не соответствовали тому или иному обязательству». Это не так. Если власть решает, что нет необходимости сражаться с вторгшимися турками, кто-нибудь надеется, что русские скажут: нет мы должны пойти и сражаться? И вообще вокруг всех этих процессов генерировать настроения, которые ставят под угрозу наши отношения со стратегическим партнером, в этом случае вы просто задайте себе вопрос, кому это выгодно», - сказал Абовян.

«Господин Абовян, - ответил Бабаджанян, - русские оценят ваши заявления. Россия хочет похоронить вопрос Арцаха, сосредоточив в данный момент все наше внимание на Сюнике. Вам и вашим спонсорам это не удастся, господин Абовян. Так что, пожалуйста, не разглагольствуйте здесь, мы знаем, откуда вы и почему делаете свои заявления».

Абовян в свою очередь на это ответил: «Господин Бабаджанян, я не буду говорить о спонсорах. Я понимаю, что это предвыборный этап, понимаю, что вы взяли на вооружение антироссийский тезис, пытаетесь сыграть на этом тезисе, но в то же время, при всем уважении… я знаю, что вы очень хорошо владеете русским, посоветую еще раз перечитать все ответы».

Что касается заявления Абовяна о том, что союзники Армении действуют в соответствии с направленным Арменией заявлением, то Бабаджанян сказал, что было бы хорошо провести специальное заседание Национального собрания, пригласить на него также премьер-министра и выяснить, какое заявление направила Армения, что получает подобный ответ. «Необходимы новые разъяснения, потому что есть подозрения, что война тоже может быть спровоцирована Россией», - сказал он.

С 12 мая Азербайджан по меньшей мере в трех направлениях вторгся на территорию Армении, утверждая, что, согласно имеющимся у него картам, это его территории. Министерство обороны Армении утверждает, что эти территории, дороги и азербайджанские военные находятся под контролем армянской стороны.

Несмотря на эти заявления, за последние две недели число азербайджанских военных в Армении увеличилось, география расширилась, имели место инциденты. Переговоры по вопросу границы фактически зашли в тупик.

Примерно через неделю после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова оказать помощь Армении и Азербайджану в делимитации и демаркации границы. В ОДКБ заявили, что внимательно следят за развитием событий, однако адресной реакции военно-политического блока на обращение Армении спустя 11 дней все еще не последовало.