Все отключения электричества связаны с неблагоприятными погодными условиями - представитель ЭСА

«Отключения электричества произошли в населенных пунктах Араратской, Котайкской, Гегаркуникской, Арагацотнской, Армавирской, Ширакой и Лорийской областей. В столице без электричества остались общины Малатия-Себастия, Кентрон, Шенгавит, Эребуни, Ачапняк, Нубарашен. Отключения электричества охватили немного больше территорий и населенных пунктов, у нас было два таких отключения электроэнергии, оба примерно до 40 минут», - сообщила Радио Азатутюн начальник департамента по связям с общественностью компании «Электрические сетт Армении» (ЭСА) Наталья Сарджанян.

Длительность отключения электричества в разных частях Армении варьировалось от нескольких минут до нескольких часов. По словам Сарджанян, в сельской местности восстановительные работы проводить было труднее. По ее утверждению, все отключения электроэнергии были связаны с неблагоприятными погодными условиями.

«В этих условиях подобные ситуации возможны. Конкретно вчера перебои в подаче электроэнергии в основном были связаны с повреждением воздушных линий электропередачи. Либо столб падает, либо из-за ветра, урагана на воздушные линии могут упасть какие-то предметы», - сказала представитель ЭСА.

Из-за перепадов напряжения часто выходит из строя бытовая техника, вчера также были зарегистрированы подобные случаи. Наталья Сарджанян заверила, что в случае подтверждения того, что техника была повреждена из-за скачков напряжения, ее ремонтируют или возмещают ущерб.

Гидрометеорологический центр МЧС еще несколько дней назад предупредил, что с 23 мая температура понизится, ожидаются дожди и грозы, а также усиление ветра. Уже во второй половине дня 23 мая дождь и гроза, а также сильный ветер сделали свое дело.

Наряду со множеством изображений молний и грозы в Интернете были распространены видеоролики об ущербе, нанесенном ветром. В Центр кризисного управления МЧС также поступали многочисленные сигналы о поваленных деревьях, сорванных кровлях и элементах конструкций, поврежденных электрических столбах, оборванных электропроводах.

В разных областях и почти во всех районах столицы были повреждения, было много сломанных веток деревьев, некоторые деревья были вырваны с корнем.

Сегодня после полудня ГНКО по озеленению все еще собирали сломанные ветки деревьев и удаляли упавшие деревья.

По словам дендролога ереванского административного района Ачапняк Жоры Восканян, из-за ветра в административном районе Ачапняк в основном были сломаны ветки засохших деревьев. «Мы провели инвентаризацию сухих деревьев на всей территории и представили ее в мэрию, чтобы там выдали разрешение на проведение соответствующих работ, удаление сухих веток и сухих деревьев в целом», - сказал специалист.

Он добавил, что ветер повреждает в основном засохшие деревья․ «За исключением нескольких видов тополя, у которых корневая система слабая. Вчера перед центром Тумо на улице Алабяна повалился тополь. Это было единственное поваленное дерево в нашем районе, еще один тополь упал в 15-м квартале», - сказал дендролог.

К счастью, ущерб оказался только материальным, из-за ветра, по официальным данным, люди не пострадали. Такая погода продлится до 26 мая.