У нас с Арменией налажен беспрецедентно активный и доверительный политический диалог - Лавров

Более того, в интервью изданию «Аргументы и факты» Сергей Лавров не выделил никаких проблем в гуманитарной сфере, наоборот, заявил: «Это касается, в частности, устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Российское содействие получает высокую оценку со стороны армянских друзей».

Журналист поинтересовался, удалось ли России сохранить теплые отношения с Арменией, несмотря на неблагоприятный для армян исход последней войны в Карабахе.

«Российско-армянские отношения проверены временем. У меня нет сомнений, что они продолжат развиваться в духе взаимного доверия, стратегического партнерства и союзнического взаимодействия», - сказал Сергей Лавров, еще раз сочтя необходимым подчеркнув, что последнюю карабахскую войну удалось остановить благодаря усилиям лично президента Путина.

«Наша страна всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу. Свидетельством этого стали посреднические усилия России, лично президента Путина, благодаря которым удалось добиться прекращения военного противостояния в Нагорном Карабахе осенью 2020 г., запустить процесс нормализации обстановки в регионе», - сказал он.

Лавров подчеркнул, что важно понять, что отношения между Россией и Арменией не ограничиваются нагорно-карабахской проблематикой. «У нас налажен беспрецедентно активный и доверительный политический диалог на высшем и других уровнях. Только в этом году наши руководители встречались два раза, провели множество телефонных разговоров. В начале мая состоялся мой визит в Ереван. Осуществляются межпарламентские обмены», - подчеркнул глава российского МИДа.

Примечательно, однако, что российская сторона почти с такой же активностью поддерживает контакты с Азербайджаном. После майского визита в Армению Лавров посетил Баку, где заверил, что вопросы делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы являются сложными, но не неразрешимыми. Сразу после этого войска Азербайджана перешли границу Армении и уже больше недели продолжают оставаться в Сюникской и Гегаркуникской областях страны.

Этой ситуации, а также обращений Еревана за помощью к Кремлю он не коснулся. Вместо этого счел необходимым подчеркнуть, что Москва помогала и продолжает помогать Армении в борьбе с коронавирусом.

«В интересах преодоления последствий пандемии коронавируса Россия поставила в Армению несколько десятков тысяч вакцин «Спутник V». Прорабатываем вопрос о дальнейшем содействии. Успешно развиваем связи в торговле и экономике, чему способствуют регулярные встречи сопредседателей российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», - сказал Лавров, не вдаваясь в подробности.

Журналист также поинтересовался российско-турецкими отношениями, отметив, что президент Турции недавно принимал украинского президента и вновь подчеркнул, что они не признают Крым российским. «Они [турки] поставляют на Украину оружие, в том числе беспилотники, одним из которых, предположительно, был убит шестилетний мальчик на Донбассе. Турция была той страной, которая способствовала войне в Нагорном Карабахе. Помним мы и про сбитый российский самолет в Сирии. Не слишком ли много себе позволяют наши «турецкие партнеры»? – спросил журналист.

В ответ Лавров признал, что у Москвы с Анкарой имеются серьезные расхождения, в то же время добавив, что это не мешает им поддерживать с турецкими партнерами интенсивный политический диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах - от энергетики до туризма. В этом ряду глава МИД РФ особо выделил военно-техническую сферу. «Не будем также забывать, что Турция, будучи страной НАТО, несмотря на серьезное давление Вашингтона, не просто заинтересовалась приобретением у России передовой военной техники, но уже реализовала крупный контракт на закупку современной системы ЗРК С-400 «Триумф»», - сказал он.

Касаясь разногласий по поводу принадлежности Крыма, министр иностранных дел России сделал дипломатическое предупреждение своим турецким коллегам. «Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России. Рассчитываем, что линия Анкары будет скорректирована с учетом наших законных озабоченностей», - сказал он.

На замечание журналиста о провоцировании войны в Карабахе Лавров никак не отреагировал. Он всего лишь отметил, что в зоне нагорно-карабахского конфликта с 30 января действует совместный с турецкими партнерами центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий.

«Этот центр занимается мониторингом возможных нарушений исключительно методами визуального наблюдения, - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства и заключил: - Таким образом, не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов. Уверен, это отвечает чаяниям как российского, так и турецкого народов».