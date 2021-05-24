Пашинян – не единственный ответственный за поражение – Тер-Петросян

В объемной статье, опубликованной на сайте ilur.am, первый президент подчеркнул, что, начиная с 1997 года, все политические силы в Армении, за исключением Армянского общенационального движения (АОД), которое возглавлял первый президент, последовательно срывали все благоприятные возможности для компромиссного решения карабахской проблемы и встали на губительный путь сохранения статус-кво и отказа от компромиссов. В итоге, по мнению Тер-Петросяна, этот курс стал проводимой на государственном уровне политикой следующих режимов Армении, приведя к катастрофе, в которой эти силы сегодня обвиняют только Пашиняна.

«Свою долю ответственности несет также так называемая элита нации: подавляющее большинство интеллигенции, политологов, аналитиков, журналистов, академических ученых, вузовской профессуры и лидеры почти всех национальных структур Диаспоры. Одним словом, все те силы, которые сделали тезисы «Ай Дата» и «ни пяди земли» национальным вероисповеданием армянства, причем, столь же неоспоримым, как и Библия, - заявил Левон Тер-Петросян и продолжил: - Образно говоря, все перечисленные силы при окончательной роли Никола Пашиняна блестяще осуществили два «завета» Вазгена Саргсяна: «завоеванную кровью землю не сдают на бумаге» – то есть сдают большей кровью, что и произошло, «пойдем на компромисс тогда, когда будем вынуждены» – а вынужденное решение не что иное, как капитуляция, что также стало действительностью. Справедливости ради считаю своим долгом отметить, что к своей чести Вазген, хотя и поздно, почувствовал свою ошибку и попытался исправить ее путем сформированного с Кареном Демирчяном блока. Я убежден, что этот блок, при переоценке своей ошибки Вазгеном Саргсяном и с мудростью Карена Демирчяна, мог вернуть процесс карабахского урегулирования в реалистичное русло. Однако преступление 27 октября положило конец этому вселяющему надежду процессу».

Экс-президент убежден, что народ не имеет никакой вины в выпавшей на долю страны катастрофе, не виновата в поражении и армянская армия. «Мы проиграли не Азербайджану, а сами навлекли на себя это поражение из-за незрелости политической мысли», - написал Тер-Петросян.

Он с сожалением отметил, что в послевоенный период риторика как в самой Армении, так и в Диаспоре насыщена «напрасными» надеждами на поддержку международного сообщества и «несерьезными, если не сказать - опасными» угрозами в адрес Азербайджана и Турции. «В ходе агиткампании эта тенденция, вне всякого сомнения, усилится, что отнюдь не внушает надежды на нашу способность извлекать уроки из истории. А это означает, что наш народ ждут новые потери и разочарования», - подчеркнул Левон Тер-Петросян.

