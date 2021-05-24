COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 2 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 24 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 318 и сейчас составляет 211 375.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 394.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1075 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 138, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 062 006 (1 898 за сутки).