Армения отвергает введение ложной повестки дня о так называемых «спорных территориях» - пресс-секретарь МИД Армении

Нагдалян заявила, что Армения также отвергает «введение ложной повестки дня о так называемых «спорных территориях», которая может создать опасный прецедент для оправдания применения силы и в других регионах».

По утверждению пресс-секретаря МИД Армении, не выполнив свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября, в частности, по вопросу возвращения армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц и по другим гуманитарным вопросам, Азербайджан подтвердил свое намеренное нарушение международных обязательств.

«Процессы делимитации и последующей демаркации границ между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой должны стать частью процесса всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта, в рамках которого под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ в первую очередь должны быть адресованы вопросы деоккупации территорий Республики Арцах и определения окончательного правового статуса Арцаха», - говорится в комментарии Нагдалян.

«В этой ситуации немедленный и безоговорочный вывод азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения на исходные, по состоянию на 11 мая, позиции может создать необходимые условия для рассмотрения вопросов, возникающих в рамках политического и дипломатического инструментария», - заявила Анна Нагдалян.

Отвечая на вопрос о том, как армянская сторона оценивает реакцию международного сообщества на эту ситуацию, пресс-секретарь МИД Армении сказала: «Наши международные партнеры, выступающие с позиций международного права и искренне заинтересованные в стабильности и безопасности на Южном Кавказе, недвусмысленно выразили свою позицию, что Азербайджан незамедлительно и безоговорочно должен отвести свои войска с суверенной территории Армении».