Рубинян подтверждает, что о возврате или обмене сел нет и устной договоренности

О возврате или обмене сел нет и устной договоренности, сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг», председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян.

Вчера был опубликован проект документа о создании комиссии по делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном с участием России. В оппозиционных и экспертных кругах были высказаны опасения, что в результате этой делимитации на территории Азербайджана окажутся некоторые села Тавушской и Араратской областей. Вчера исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подтвердил наличие этого проекта, заверив, что он относится только к началу процесса делимитации и демаркации и речь не идет об уступке каких-либо территорий.

«Нет договоренности о возврате или обмене сел, о передаче земель, в том числе и устной, я вам прямо говорю. Этот вопрос не был предметом обсуждения», - сказал Рубинян, подтвердив, что Россия предложила создать трехстороннюю пограничную комиссию по вопросу границ, а Армения согласится на это, если ее требования будут выполнены.

«Было получено предложение от Российской Федерации создать трехстороннюю комиссию по делимитации и демаркации, не проводить демаркацию или делимитацию сейчас или завтра, или через месяц, а создать подобную комиссию. И мы в ответ на этот вопрос выразили нашу четкую позицию: это может произойти только в том случае, если азербайджанские войска покинут суверенные территории Республики Армения и вернутся на исходные позиции», - сказал Рубинян.

Депутат правящей фракции подчеркнул, что речь идет только об армяно-азербайджанской границе, и эта комиссия не будет иметь никакого отношения к границам и статусу Нагорного Карабаха.

«Если этот документ будет подписан и такая комиссия будет создана, а это может произойти только в случае выполнения условия армянской стороны, речь будет идти о делимитации и демаркации границ Республики Армения и Азербайджана, а не о делимитации и демаркации границ Азербайджана и Арцаха, эта комиссия не будет иметь никакого отношения к границам и статусу Арцаха», - сказал он.

Рубинян сообщил, что азербайджанские военные на данный момент не ушли с территории Армении. Он назвал это неприемлемым.

Рубен Рубинян также опроверг циркулирующие с утра в социальных сетях и некоторых СМИ слухи об ожидаемой отставке министра иностранных дел Ара Айвазяна. «Вчера я разговаривал с министром иностранных дел, такого нет, это ложь», - сказал депутат.