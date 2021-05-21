Вчера около 30 азербайджанских солдат пересекли границу и вошли на территорию села Хознавар в Сюнике

По словам жителей села, азербайджанских военных встретили местные пастухи, которые после угроз с азербайджанской стороны вынуждены были покинуть территорию. Село Хознавар также находится недалеко от озера Сев Лич.

Губернатор Сюникской области Меликсет Погосян сообщил Радио Азатутюн, что еще одна группа азербайджанских военнослужащих вторглась на территорию близ озера. По его словам, количество новых солдат, перешедших на территорию Армении, составляет 30 человек.

Село, в котором по официальным данным проживает около 400 человек, стало приграничным после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, когда прилегающая к нему территория перешла под контроль Азербайджана.

Как передал Радио Азатутюн один из жителей села Мгер Григорян, на данный момент хоть ситуация и находится под контролем, среди жителей есть беспокойство. Он отметил, что некоторые жители, в том числе дети, были эвакуированы из соображений безопасности.

«Говорят, что вопрос должен быть решен путем мирных переговоров. Посмотрим, что будет», - отметил он.