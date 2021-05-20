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Политика

Пашинян вечером обещает опубликовать подробности деятельности некоторых «оппозиционных кругов»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пообещал в своем посте на Facebook опубликовать подробности деятельности «некоторых кругов, называющих себя оппозиционными».

Пашинян, в частности, написал: «Рассказ о том, как некоторые из называющих себя «оппозиционными» кругами делают все, чтобы не дать азербайджанским солдатам покинуть территорию Армении, и корчатся от мысли о том, что война, о которой они мечтают, не начинается, особенно от мысли о том, что в действиях правительства нет и не может никаких заговоров, тайных сговоров, документов и статей.

Более подробно сегодня вечером. Все подробности сегодня вечером».

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