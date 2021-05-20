Пашинян вечером обещает опубликовать подробности деятельности некоторых «оппозиционных кругов»

Пашинян, в частности, написал: «Рассказ о том, как некоторые из называющих себя «оппозиционными» кругами делают все, чтобы не дать азербайджанским солдатам покинуть территорию Армении, и корчатся от мысли о том, что война, о которой они мечтают, не начинается, особенно от мысли о том, что в действиях правительства нет и не может никаких заговоров, тайных сговоров, документов и статей.

Более подробно сегодня вечером. Все подробности сегодня вечером».