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Европарламент призывает Турцию признать Геноцид армян

Европарламент призывает Турцию признать Геноцид армян в Османской империи в начале XX века, что откроет путь к примирению между двумя народами. Об этом говорится в докладе, касающемся отношений с Турцией, который европарламентарии одобрили вчера на пленарном заседании в Брюсселе.

«Депутаты еще раз призывают Турцию признать Геноцид армян, что откроет путь к подлинному примирению между турецким и армянским народами», - говорится в документе.

Депутаты Европарламента обеспокоены «враждебной внешней политикой Турции, в том числе в отношении Греции и Кипра, а также ее участием в конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, что идет вразрез с приоритетами Евросоюза».

За доклад высказались 480 депутатов, 64 - проголосовали против, 150 - воздержались.

Сам Европарламент признал Геноцид армян в 1987 году.

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