Европарламент призывает Турцию признать Геноцид армян

«Депутаты еще раз призывают Турцию признать Геноцид армян, что откроет путь к подлинному примирению между турецким и армянским народами», - говорится в документе.

Депутаты Европарламента обеспокоены «враждебной внешней политикой Турции, в том числе в отношении Греции и Кипра, а также ее участием в конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, что идет вразрез с приоритетами Евросоюза».

За доклад высказались 480 депутатов, 64 - проголосовали против, 150 - воздержались.

Сам Европарламент признал Геноцид армян в 1987 году.