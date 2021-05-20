На территории Армении по-прежнему находятся от 500 до 600 азербайджанцев, ситуация остается напряженной – Пашинян

Он отметил, что около 500-600 азербайджанцев по-прежнему находятся на территории Армении в разных частях страны.

«Логика действий наших Вооруженных сил состоит в том, чтобы ограничить потенциал действий азербайджанцев с помощью тактических действий. В политическом плане наша задача – не допустить выхода ситуации из-под контроля, то есть сделать максимально возможное для того, чтобы исключить любой сценарий войны или военного столкновения, и добиться того, чтобы представители азербайджанских вооруженных сил покинули территорию Армении», - заявил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что проделана огромная дипломатическая работа, которая продолжается, и этим обусловлено отсутствие на сегодняшнем заседании правительства исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна.

«Этой работой в эту минуту оперативно занимаются все наши коллеги в МИД», - сказал Пашинян, охарактеризовав проводимую в эти дни дипломатическую работу как эффективную.

«Почему? Потому что сегодня позиции наших международных партнеров и Армении совпадают: представители Вооруженных сил Азербайджана должны покинуть территорию Республики Армения. Это факт, который зафиксирован на рабочем уровне. Я хочу, чтобы мы это зафиксировали публично», - сказал Пашинян.

«Но, естественно, чтобы этого не делать, Азербайджан использует определенные действия, рычаги, и в Армении у него есть неожиданные, или сейчас можно сказать, весьма ожидаемые союзники. В современном мире информационная борьба порой важнее, чем то, что происходит на поле боя. Я еще раз хочу сказать, что не буду избегать этого слова: у Азербайджана есть агенты информационной борьбы в армянской политической элите, более того, деятельность этих людей не нова. Эти люди сначала в 2020 году публично, открыто приглашали Азербайджан напасть на Армению, эти люди недавно в Национальном собрании, в разных местах показывали тропы, по которым можно максимально безопасно пересечь границу Армении, теперь эти люди поддерживают Азербайджан, чтобы у него была возможность избежать выполнения того, что мы достигли в результате дипломатической работы, и в очередной раз [пускаются сплетни] о заговоре правительства Армении против Республики Армения», - подчеркнул Никол Пашинян.