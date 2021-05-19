«Ситуация находится под контролем» - Бабаян прокомментировал поступающую из Карабаха противоречивую информацию

В эти дни из Нагорного Карабаха поступает противоречивая информация. Распространенные в СМИ сведения о продвижении азербайджанских военнослужащих со стороны Шаумяна и Мартакерта и совершении ими провокационных действий, а также уже удаленные в Сети видеоролики главы общин опровергают, подчеркивая, что возвращение жителей в эти общины имеет стратегическое значение, и излишняя паника лишь навредит.

Распространенное видео под названием «Жители Красного Базара вышли на главную дорогу, пытаясь остановить вражескую автоколонну» сегодня было удалено из Интернета, а объяснение, что причиной инцидента было то, что азербайджанцы ранее открыли огонь в направлении села Тагавард близ Красного Базара, в беседе с Радио Азатутюн опроверг глава села Олег Арутюнян.

Глава села, разделенного вследствие войны на две части, говорит, что это выстрелы, которые слышны по ту сторону границы, они в основном направлены в воздух и не являются прицельными. Арутюнян сообщил, что дело было в другом: якобы азербайджанцы, проезжая, озвучивали нецензурную брань, смотрели, снимали на видео, и армяне возмутились. «Ничего необычного не произошло», - сказал он.

Связаться с главой села Красный Базар нам не удалось. Главная автомагистраль, по которой проезжают азербайджанские военные в сопровождении российских миротворцев, проходит именно по этому участку. Ранее о подобном инциденте в СМИ рассказал глава села Хатерк. Он сообщил СМИ, что вооруженные азербайджанцы подошли к Чаректару - одному из двух сел, оставшихся на армянской стороне в Карвачарском районе, и попытались продвинуться до Хатерка. Глава села Чаректар Камо Цаканян опровергает эту информацию. «Жители моего села находятся в Ереване, они должны вернуться, специально лгут, чтобы эти люди не вернулись?» – сказал он.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян говорит, что не может предоставить информацию по отдельным случаям, но заверяет, что ситуация в Нагорном Карабахе сейчас контролируемая и стабильная. «Думаю, что разные подобные инциденты еще будут, не исключено, что они будут и в дальнейшем, но это никак не угрожает стабильности и миру в целом. Частота следующая: иногда бывают какие-то инциденты, в основном с азербайджанской стороны, мы видели, что они несколько раз забрасывали камнями армянские автомобили, такие случаи были, были выстрелы, пытались продвинуть свои войска и т. д. Такие попытки, конечно, на месте пресекаются, мы также обращаемся к миротворцам. В целом можно сказать, что ситуация находится под контролем, и на данный момент пока каких-либо тревожных развитий нет», - отметил Бабаян.

Он заявил, что цель подобных провокаций Азербайджана - оказать психологическое давление на армянскую сторону, всячески препятствуя процессу возвращения жителей в Карабах. «Чтобы арцахцы думали, что ситуация нестабильна, что есть опасность, что жизнь не безопасна и т. д. Во-вторых, естественно, есть геополитические цели - подорвать армяно-российские братские отношения. Ради этих двух целей они будут прибегать к разным ухищрениям. Остальное имеет тактическое значение, но основная стратегия – эти две цели», - сказал глава МИД Карабаха.

В ходе войны в Армению из Карабаха перебрались около 90 тысяч карабахцев, из которых обратно вернулись около 53 тысяч.