«В данном случае разговоры о демаркации и делимитации неуместны» - Пашинян о приграничной ситуации

Он подчеркнул, что «в данном случае разговоры о демаркации и делимитации неуместны».

«Конечно, наши вооруженные силы проводят действия тактического характера, но наша позиция заключается в том, что эта ситуация должна быть урегулирована дипломатическим, мирным путем. Это наш первичных подход и цель», - добавил Пашинян.

Он отметил, что консультации в рамках ОДКБ продолжаются. «Мы продолжим наши дипломатические усилия по информированию международного сообщества о ситуации и усилению международного давления на Азербайджан. Естественно, мы продолжим работать с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией», - заявил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении назвал действия Азербайджана «деструктивными». По словам Пашиняна, этими действиями они пытаются сорвать дальнейшую реализацию заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«В целом у нас сложилось впечатление, что трехсторонняя комиссия во главе с вице-премьерами России, Армении и Азербайджана провела достаточно эффективную и конструктивную работу, и остается думать о реализации результатов этой работы. И странно, что эта провокация произошла именно на этом этапе», - сказал Никол Пашинян.

«Открытие коммуникаций в регионе не только приемлемо для Республики Армения, но и является важным приоритетом для нас. Потому что по имеющимся у нас договоренностям Армения получает железнодорожное сообщение с Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Конечно, и Азербайджан получает железнодорожное сообщение с Нахиджеваном. Речь, конечно же, идет о грузоперевозках. В будущем, если общая ситуация разрешится, можно будет обсудить и вопрос пассажирских перевозок по этим направлениям», - добавил он.

Пашинян отметил, что они будут последовательно работать над открытием коммуникаций в регионе. При этом и.о. премьер-министра подчеркнул, что Республика Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать вопрос по «коридорной» логике. Хочу также подчеркнуть, что в суть вопроса именно такова, и мы будем руководствоваться именно этой логикой».