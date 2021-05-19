Айвазян: Проникновение ВС Азербайджана на территорию Армении - угроза безопасности страны-члена ОДКБ

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в продолжение обсуждений, состоявшихся накануне, и. о. министра иностранных дел Армении подробно представил ситуацию безопасности в Кавказском регионе ОДКБ, сфокусировав внимание на обострении ситуации вследствие проникновения вооруженных сил Азербайджана в приграничные области Армении. «Это вызов для системы коллективной безопасности Организации», - отметил и. о. министра Айвазян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении сообщил своим коллегам, что в нынешних условиях актуальным становится порядок реагирования на чрезвычайные ситуации ОДКБ, согласно которому с целью мониторинга ситуации, оценки ситуации на месте и выработки предложений по дальнейшим мерам закреплены также и вопросы формирования соответствующей многосторонней миссии.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Ара Айвазян подчеркнул, что применение силы Азербайджаном ни в коем случае не может привести к разрешению конфликта. Конфликт должен быть урегулирован исключительно на политико-дипломатической платформе, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на основе совместной и всесторонней реализации принципов, разработанных этой посреднической миссией.

В повестке заседания были и вопросы, связанные с региональной и международной обстановкой, влиянием последней на безопасность стран-участниц, взаимодействием стран-участниц с международными организациями, действиями, предпринимаемыми для повышения эффективности структуры.

По итогам заседания министры иностранных дел приняли и одобрили ряд документов, направленных на сотрудничество государств-членов ОДКБ по разным направлениям.

До начала министерского заседания главы делегаций государств-членов ОДКБ и генеральный секретарь ОДКБ встретились с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.