COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 11 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 286 и сейчас составляет 209 508.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 357.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1067 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (3 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 436, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 046 412 (3 591 за сутки).