До завершения работ по модернизации ААЭС у потребителей не будет проблем с электроснабжением - представитель министерства

Второй энергоблок был введен в эксплуатацию 41 год назад, и это самый длительный планово-предупредительный ремонт с момента старта проекта.

Председатель совета директоров АЭС, генеральный директор научно-исследовательского института «Арматом» Ваграм Петросян из проводимых работ особо выделил работы по обжигу реактора. «Под действием нейтронов со временем с металлом происходят структурные изменения, металл становится более хрупким. Чтобы иметь возможность эксплуатировать [реактор], нам нужно снова провести обжиг. Не все организации могут проводить обжиг. Это специализированные российские организации», - сказал он.

С целью проведения работ по модернизации энергоблока и продления срока его эксплуатации из России прибудут специалисты по атомной энергетике.

Председатель совета директоров АЭС говорит, что после завершения этих работ энергоблок можно будет эксплуатировать до 2026 года включительно.

«После их завершения в этом году регулирующий орган должен выдать АЭС новую лицензию в связи с продлением срока эксплуатации. После 2026 года, если работы по обжигу будут сейчас выполнены, после чего будет изучено состояние металла, и мы думаем, что он будет полностью удовлетворять [требованиям], снова наступит некий этап работ, чтобы еще на 10 лет продлить срок, до 2036 года», - сказал Ваграм Петросян.

Он также выразил надежду, что строительство нового энергоблока АЭС, вокруг чего ведутся обсуждения, будет завершено к 2036 году.

На Мецаморской АЭС есть два энергоблока, первый из которых уже не эксплуатируется.

До завершения работ по модернизации АЭС у армянских потребителей не будет проблем с электроснабжением, заверяют в Министерстве территориального управления и инфраструктур.

Глава управления энергетики Тигран Мелконян отметил, что внутренний спрос на данный момент полностью удовлетворен. «В настоящее время мы удовлетворяем наш внутренний спрос за счет производства электроэнергии Ереванской ТЭЦ и гидроэлектростанциями и импортируем определенное количество электроэнергии из Грузии, учитывая доступность цены. Также у нас есть в резерве три энергоблока Разданской ТЭС, и при необходимости они также будут подключены к сети», - сказал он.

Прекращение работы АЭС не приведет к изменению подачи электроэнергии и ценовой политики, говорит эксперт по вопросам энергетики Ваге Давтян. Он видит здесь другую проблему: Армения теряет свою роль на региональном энергетическом рынке, превращаясь из страны-производителя электроэнергии в ее импортера.

Созданный в стране дефицит будет восполнен за счет импорта из Грузии․ «Когда мы смотрим на географию импорта электроэнергии в Грузию, то видим, что львиная доля электроэнергии импортируется из Азербайджана и Турции. И в создавшейся ситуации более чем очевидно, что Грузия будет вынуждена увеличить импорт электроэнергии, в основном из Азербайджана, чтобы реэкспортировать ее в Армению. И создается ситуация, когда энергосистема Армении, по большому счету, вся экономика окажется в зависимости от турецко-азербайджанской энергосистемы, что очевидно содержит в себе риски для национальной безопасности», - сказал эксперт.

В Министерстве территориального управления и инфраструктур считают озабоченность эксперта необоснованной, а из Грузии электроэнергию они импортируют не из-за нехватки электроэнергии, а из-за доступной цены. В случае отказа от импорта внутреннего резерва электроэнергии хватит до перезапуска АЭС, который запланирован на 2 октября, утверждают в ведомстве.

После завершения работ у Армении снова появится возможность экспортировать электроэнергию, заверил начальник управления энергетики Министерства территориального управления и инфраструктуры.