COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 13 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 323 и сейчас составляет 209 222.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 346.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1064 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 507, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 042 821 (3 771 за сутки).



