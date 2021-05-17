Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Казахстана

В своем послании Токаеву, текст которого размещен на официальном сайте премьер-министра Армении, Пашинян, в частности, отметил:

«Уверен, что богатый опыт государственной деятельности, присущая Вам политическая воля и энергичность будут и впредь вносить свою лепту в дальнейшее развитие Казахстана, а также способствовать реализации потенциала армяно-казахстанских отношений.

Всегда с теплотой вспоминаю наше общение, рассчитываю на возможность приветствовать Вас в ближайшем будущем в Армении согласно имеющейся договоренности.

Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности».