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Состоялось заседание Совета безопасности Армении

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности в расширенном составе.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, были обсуждены вопросы, связанные с переговорами по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также дальнейшие шаги, направленные на обеспечение неприкосновенности суверенной территории Армении.

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