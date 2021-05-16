Состоялось заседание Совета безопасности Армении

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, были обсуждены вопросы, связанные с переговорами по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также дальнейшие шаги, направленные на обеспечение неприкосновенности суверенной территории Армении.