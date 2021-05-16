В Баку утверждают, что пограничные вопросы с Армении нужно решать по двусторонним каналам

Как передает азербайджанское информационное агентство «Тренд», глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подчеркнула, что «первопричина пограничных проблем – это незаконная оккупация территорий Азербайджана Арменией до ноября 2020 года».

«Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана. Азербайджан восстанавливает только свои международно признанные границы. Как уже указывалось в наших официальных заявлениях, в связи с улучшением погодных условий в освобожденных районах Азербайджана, граничащих с Арменией, Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ, осуществляемую в рамках своей территориальной целостности. Этот процесс осуществляется на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном, которая есть у обоих сторон.

Мы всегда уважаем суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ. Несомненно, взаимное уважение этих принципов, построение на этой основе добрососедских отношений и благонамеренный запуск процесса делимитации/демаркации границ - единственный способ решить любые споры, которые могут возникнуть. Армения и Азербайджан только что вышли из войны, поэтому успешная демаркация и делимитация границ играют ключевую роль в обеспечении мира и безопасности», - заявила представитель МИД Азербайджана.

Абдуллаева отметила, что демаркация и делимитация границ - это двусторонний вопрос, очень сложный и технический процесс.

«Конечно, мы понимаем озабоченность третьих стран ситуацией в регионе, направленную на снятие напряженности. Мы считаем, что все фундаментальные причины и проблемы должны быть тщательно исследованы, прежде чем делать какие-либо заявления по столь чувствительному вопросу».

Глава пресс-службы МИД Азербайджана выразила сожаление, что «этот технический вопрос был преувеличен провокационными заявлениями и клеветнической кампанией против Азербайджана».

«Такой деструктивный подход служит только увеличению напряженности. Понятно, что неадекватная реакция и провокационные заявления Армении связаны с предвыборной ситуацией в этой стране. Попытки Армении использовать этот вопрос в качестве политического инструмента неприемлемы. Еще раз хотелось бы сказать, что Азербайджан полностью привержен миру, безопасности и региональному сотрудничеству, основанному на уважении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

Мы рекомендуем политическим и военным кругам Армении признать реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, не допускать необоснованного обострения ситуации в регионе и конструктивно решать пограничные вопросы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам. Такие случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между соответствующими пограничными органами обеих сторон.

Азербайджан привержен решению напряженности в регионе, и мы призываем противоположную сторону тоже предпринять соответствующие шаги для этого», - добавила Лейла Абдуллаева.