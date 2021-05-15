Армения ожидает адекватной реакции государств-членов ОДКБ в рамках союзнических обязательств – секретарь Совбеза

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, отметив важность роли ОДКБ в этом вопросе, Армен Григорян особо подчеркнул позицию Таджикистана как страны-председателя организации. По его словам, сложившаяся ситуация сама по себе для ОДКБ беспрецедентна, и в этом плане является своеобразным испытанием и вопросом имиджа в качестве международной структуры по безопасности.

«Армения воспринимает ситуацию как посягательство на свой суверенитет и территориальную целостность и ожидает адекватной реакции в рамках союзнических обязательств государств-членов ОДКБ», — отметил Григорян.

Согласно сообщению, Насрулло Махмудзода в свою очередь отметил важность мирного урегулирования и высоко оценил сдержанный и сбалансированный подход армянской стороны.

Секретарь Совбеза Таджикистана в качестве представителя страны-председателя выразил готовность содействовать мирному и скорому решению в рамках ОДКБ.