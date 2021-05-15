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Политика

РПА и «Отечество» подписали меморандум о создании блока «Честь имею»

Республиканская партия Армении (РПА) во главе с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном и партия «Отечество» бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна подписали сегодня меморандум.

Согласно меморандуму, РПА и «Отечество» сформировали блок «Честь имею» для участия в досрочных парламентских выборах 20 июня.

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