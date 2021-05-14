Армянская сторона представила свои требования: азербайджанцы ждут приказа, вероятнее всего, по мнению Минобороны, для того, чтобы отойти

Об этом Радио Азатутюн сообщили в Министерстве обороны Армении.

В настоящее время азербайджанцы ждут приказа своего начальства, вероятнее всего, по мнению Минобороны Армении, об уходе с территорий, на которых они продвинулись в предыдущие дни.

Минобороны не сообщает, в каком формате шли переговоры, и кто в них участвовал.

По сведениям Радио Азатутюн, накануне в селе Хндзореск Сюникской области Армении прошли переговоры, которые длились более шести часов, в которых участвовали представители Службы национальной безопасности, Вооруженных сил Армении, а также высокопоставленные российские военные.

Напомним, что ранее официальный Ереван сообщил о продвижении азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении, в частности, в районе озера Сев Лич в Сюнике, а также в направлении города Сисиан и города Варденис Гегаркуникской области.

В связи с произошедшим Армения обратилась в Организацию договора о коллективной безопасности, членом которой она является.

Одновременно шли переговоры с азербайджанской стороной с требованием, чтобы военнослужащие Азербайджана покинули территорию Армении.