Автобусы компании «Ереванский автобус» не вышли на маршруты из-за отсутствия дизтоплива

Во время нашего посещения подведомственной мэрии компании «Ереванский автобус» некоторые водители оставили автобусы и ушли домой, а другие, у которых еще оставалось топливо, вышли на работу.

От сотрудников компании мы узнали, что сотрудники мэрии, министерства и соответствующего инспекционного органа находятся в кабинете директора компании. Зайти внутрь нам не удалось, из-за закрытых дверей доносились громкие голоса, а также ругань. После длительного ожидания один сотрудник сказал нам, что директор компании Элбак Тарпошян нас не примет. Вскоре после этого из его кабинета вышли несколько человек, в том числе начальник управления транспорта мэрии Еревана Эдгар Галстян.

«Проблема находится в процессе решения, она будет решена. До конца дня должна быть решена, мы над этим работаем. Мэрия не задерживала, проблема в поставках. Поставщик, который должен был поставить топливо вчера вечером и сегодня утром, не осуществил поставки по техническим причинам. Теперь мы хотим понять, в чем проблема», - сказал Галстян.

Во время съемки на территорию компании «Ереванский автобус» въехала машина с топливом от компании-поставщика CPS. Представитель компании-поставщика сообщил, что в течение дня они обеспечат необходимый объем топлива.

Несмотря на то, что проблема возникла рано утром и часть автобусов уже выехала на маршрут, тем не менее, стоявшие в полдень на автобусных остановках пассажиры часами ждали транспорта.

«Я уже час и 15 минут жду 20-й номер. Теперь решила идти пешком. По субботам и воскресеньям вообще не работает», - пожаловалась одна женщина.

Одним из основных импортеров на рынке дизельного топлива является компания CPS Oil, которая поставляет дизельное топливо для ЗАО «Ереванский автобус». Компания сообщает, что ЗАО «Ереванский автобус» задолжало им 190 млн драмов или около 365 тыс. долларов. Единственным ответственным за сложившуюся ситуацию, согласно распространенному CPS Oil заявлению, является руководство ЗАО «Ереванский автобус», которое всего день назад выплатило лишь часть долга.

Компания также утверждает, что значительно снизила установленную тендером цену на топливо, хотя по договору могла этого не делать. CPS сообщает, что продает «Ереванскому автобусу» дизельное топливо по 233 драмов за литр, а бензин - по 280 драмов за литр, что вдвое ниже рыночной цены.

В заявлении компании отмечается, что на протяжении нескольких месяцев они обращались к руководству ЗАО «Ереванский автобус» с просьбой предпринять шаги по выплате долга, однако результата не добились.