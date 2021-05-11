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Лавров подчеркнул необходимость урегулирования послевоенных гуманитарных вопросов, включая возвращение военнопленных

Глава МИД России Сергей Лавров (слева) и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов (архив)

«У сторон есть общий подход о том, что есть маршруты, которые легче всего согласовать, и в ближайшее время мы ждем ответа армянской стороны», - сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос о том, когда начнутся работы по строительству транспортного коридора.

Однако Сергей Лавров подчеркнул: «Если пока нет согласия по маршрутам, сложно говорить о сроках. Этот вопрос необходимо урегулировать с учетом интересов всех сторон, в том числе стран региона - России, Турции и Ирана».

Лавров прибыл с рабочим визитом в Баку вчера. В тот же день его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в день визита главы МИД России дал интервью азербайджанской государственной телекомпании, заявив, что Зангезурский коридор будет создан, в ближайшее время начнутся работы по строительству железной дороги, а карабахский конфликт окончательно урегулирован. «Сегодня в Азербайджане нет такой единицы, как Нагорный Карабах, а заявление от 10 ноября было не просто заявлением, а актом капитуляции Армении», - отметил Алиев.

В свою очередь Байрамов сегодня на пресс-конференции заявил: «Мы считаем, что сегодня сложилась уникальная ситуация, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил более 398 километров своей границы. Баку готов сегодня восстановить отношения с Арменией».

Ни на встречах с руководством Азербайджана, ни на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Лавров не заявлял о необходимости окончательного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, но, к примеру, намекнул, что необходимо урегулировать все послевоенные гуманитарные вопросы, включая возвращение военнопленных.

Причем, на встрече и с Алиевым, и с Байрамовым Лавров использовал слово «военнопленные», а Байрамов сегодня заявил, что армяне, содержащиеся в хороших условиях в Азербайджане, являются преступниками, которых Азербайджан собирается судить.

Основным вопросом переговоров, состоявшихся в рамках визита Сергея Лаврова в Баку, стал вопрос транспортных коммуникаций, вокруг которых, как видно из заявлений, Баку и Москва не пришли к согласию.

Напомним, вчера Ильхам Алиев заявил, что вопрос строительства железной дороги в первую очередь обсуждается с российской стороной, поскольку армянская железная дорога принадлежит России. Кстати, президент Азербайджана заявил, что урегулировал карабахскую проблему в одиночку как на поле боя, так и на дипломатической арене. А принимая Лаврова, он подчеркнул, что российские миротворцы находятся на территории Азербайджана и Баку ожидает поддержки со стороны России.

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