COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 7 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 475 и сейчас составляет 205 675.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 256.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1045 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (4 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 620, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 019 359 (2678 за сутки).