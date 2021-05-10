Пашинян подчеркивает, что в вопросе Карабаха по состоянию на апрель 2018 года «мы уже прошли точку невозврата»

В начале заседания глава правящей фракции Лилит Макунц подтвердила, что правящее большинство при голосовании воздержится и Пашинян не будет избран на этот пост, парламент силой закона будет распущен.

Пашинян в полной мере использовал предоставленный ему на выступление час и говорил о достижениях за годы своего правления. Уже отвечая на вопросы депутатов, Пашинян назвал самое большое упущение и самое большое достижение своего правительства за три года.

«Наша самая большая проблема, конечно, думаю все мы знаем ответ на этот вопрос, - это 44-дневная война, те события, которые произошли вокруг карабахского вопроса. Я, естественно, особенно после 44-дневной войны, все время возвращаюсь в 2018 год и пытаюсь с тех времен снова все преосмыслить. Я, конечно, не сказал бы, что все в точности повторил бы, но, по большому счету, в переговорном процессе по карабахскому вопросу и в процессах, которые имели место, на мой взгляд, по состоянию на апрель 2018 года мы уже прошли точку невозврата. У меня была возможность подробно рассказать об этом с этой трибуны, я уже сказал, что практически все сказано, хотя есть еще важные нюансы, если будет повод, мы поговорим и об этих нюансах.

Самым большим достижением считаю то, о чем недавно говорил: гражданин Республики Армения считает, что он является хозяином нашей страны, и это, в конце концов, было той целью, ради которой делалась ненасильственная, бархатная, народная революция 2018 года, и эта цель реализована», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

25 апреля Пашинян подал в отставку, чтобы в соответствии с договоренностью, достигнутой с политическими силами, парламент дважды не избирал нового премьер-министра, а затем был распущен, и в Армении были проведены внеочередные парламентские выборы.

Выборы планируется провести 20 июня. Власть уже определилась с форматом участия в выборах: «Гражданский договор» будет участвовать в предстоящих досрочных выборах в одиночку. О своем участии в выборах также заявил второй президент Армении Роберт Кочарян. Он возглавит блок «Армения», в который входят АРФ «Дашнакцутюн» и новосозданная партия «Возрождающаяся Армения». Возглавляемая третьим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении формирует блок с партией «Отечество», которую возглавляет бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян. Оппозиционные парламентские партии «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» будут участвовать в выборах отдельными списками.

Возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном «Армянский национальный конгресс» еще не объявил о своем намерении участвовать в выборах.