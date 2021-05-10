В послевоенный период «бархат» спас страну от гражданской войны – Пашинян

Об этом сегодня в Национальном собрании заявил исполняющий обязанности премьер-министра, кандидат в премьер-министры Никол Пашинян.

На специальном заседании парламента, по итогам которого ожидается, что, согласно политическим договоренностям, кандидатуру Пашиняна не одобрят, а парламент будет распущен с последующим назначением досрочных выборов, и.о. премьер-министра заявил, что считает «бархатный» подход его правительства важным примером управления послевоенным кризисом.

«Есть обещание, которое мы дали и не смогли сдержать. Мы обещали положить конец «бархату», но оказалось, что мы создали такие институциональные условия, что мы больше это не решаем, и это хорошо. В 2020-2021 годах, в послевоенный период, этот «бархат» спас нас от гражданской войны. Это реальность. То, что нас обвиняют в провалах в управлении… Вы хотите сказать, что это было очевидным, что послевоенный кризис 2021 года будет управляться таким образом? Взгляните на ситуацию в республике. Да, на нас сыпались ругань и проклятия, но сегодня у нас есть то, что есть – это важный пример управления послевоенным кризисом. После этой катастрофы в Республике Армения не раздалось ни единого выстрела. Вы понимаете, о чем идет речь? Могло ли это произойти в условиях правительства, которое провалилось во всех сферах?» - сказал Пашинян.

«Армении уже год предвещают голод, крах финансово-экономической системы, экономический коллапс. Но никто не задается вопросом, как правительству, которое провалилось во всех сферах, удалось сохранить макроэкономическую стабильность в этих условиях?» - заявил и.о. главы правительства.

Напомним, что после того, как в ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о том, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе, в Ереване начались протесты, которые быстро переросли в беспорядки.

Демонстранты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна за поражение в войне, сначала напали на здание правительства, разбили окна и повредили имущество, затем вошли в здание Национального собрания. На территории возле правительственных дач был избит спикер парламента Арарат Мирзоян.