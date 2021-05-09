Роберт Кочарян подписал с партиями «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» декларацию о создании предвыборного блока

Возглавляемый Кочаряном блок будет называться «Армения».

Перед подписанием документа Роберт Кочарян, а также руководящий член «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и лидер «Возрождающейся Армении», бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян выступили с речами.

Руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян зачитал текст декларации о сотрудничестве между указанными политическими силами.

В декларации участники блока выразили готовность взять на себя ответственность за управление страной посредством парламентского большинства.

Лозунг вновь созданного блока - «К сильной Армении».