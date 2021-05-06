Нарушены социально-экономические права жителей Сюника и Гегаркуника - омбудсмен представил годовой отчет

Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян сегодня в Национальном собрании представил годовой отчет о деятельности своего офиса.

В объемном отчете о тяжелом 2020 годе Татоян затронул вопросы защиты прав человека в связи с введением в прошлом году чрезвычайного и военного положения, а также войны и пленных лиц.

В марте 2020 года из-за коронавируса в Армении было объявлено чрезвычайное положение, затем во время войны в стране было введено военное положение. Татоян привел несколько примеров ограничения прав и свобод человека в тот период.

«Один из наиболее серьезных вопросов во время чрезвычайного положения был связан с изоляцией или самоизоляцией. Для омбудсмена принципиально недопустимо было то, что эти ограничения длительное время рассматривались с ошибочным подходом с точки зрения свободы передвижения, а не права на личную свободу. И изоляцию, и самоизоляцию следует рассматривать в рамках права на личную свободу и относиться к человеку как к лишенному свободы. Места карантина являются фактическими местами лишения свободы, и следует подходить к вопросу с точки зрения права на личную свободу», - заявил Татоян.

По словам Армана Татояна, в дни чрезвычайного и военного положения вопрос о ненадлежащем публичном обсуждении законодательных вопросов носил системный характер. «Необходимо учитывать, что конечным адресатом всех правил является общество, граждане, на которых накладываются ограничения прав и свобод и которые несут негативные последствия их ненадлежащего правоприменения. Причем формулировки ограничений были настолько общими, что получалось, что ограничение, предусмотренное для гражданина, необходимо само по себе срочно, исходя только из того, что в стране объявлено военное или чрезвычайное положение. Такой подход правительства был в принципе неприемлем», - отметил омбудсмен.

Он также коснулся вопроса возвращения пленных и атмосферы армяноненавистничества в Азербайджане. По словам защитника прав человека, высказывания президента Азербайджана и общественных деятелей этой страны во время войны стали лозунгами, внушающими жестокость по отношению к армянам. «Например, «азербайджанские солдаты прогоняют их, как собак», «Армения - никчемная страна, это искусственное государство, созданное на древних землях Азербайджана», «Азербайджан положит конец армянским свадьбам» и т. д.», - привел примеры Татоян.

По оценке Татояна, особенно острая ситуация сложилась в Сюникской области, которая после войны стала граничить с Азербайджаном. По словам омбудсмена, после войны процессы уточнения границ осуществляются без профессионального подхода, не проводится предварительная инвентаризации имущества и оценка потребностей людей.

«В результате произошедшего были грубо нарушены социально-экономические права жителей Сюникской и Гегаркуникской областей Армении, в том числе они были лишены земельных участков и домов, их права на которые, например, право собственности, были зарегистрированы со стороны советских государственных органов или государственных органов независимой Армении», - подчеркнул омбудсмен.

Татоян также раскритиковал случаи нападений представителей различных политических полюсов друг на друга.

Многие депутаты, задавшие омбудсмену вопросы, выразили ему благодарность за работу на международных площадках. Поблагодарила омбудсмена и депутат правящей фракции «Мой шаг» Мария Карапетян, которая, однако, отметила, что не разделяет некоторых оценок Татояна.

«Начиная с 17 декабря, господин Татоян, вы регулярно сигнализировали о делимитации и демаркации, как будто подобный процесс действительно происходил. Например, 17 декабря вы заявили, что беспокойство и гнев жителей приграничных сел Капана, Гориса и других городов Сюникской области Армении, в том числе связанные с процессом делимитации и демаркации в области, имеют реальные основания», - отметила Карапетян.

В ответ Татоян сказал: «Я говорю, что азербайджанцы угрожают, распространяют информацию, наши жители, имеющие кадастровые документы, лишились своих земельных участков. Вы мне говорите, что 15 числа я использовал слово «делимитация», 17 числа использовал слово «демаркация». Разве это защита прав граждан Армении? Давайте вместе поедем и посмотрим, что происходит на границе. Вы ехали из Гориса в Шурнух или из Капана во фронтовую часть села?»