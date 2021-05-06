Имеющим зеленый паспорт вакцинации не нужно будет проходить дополнительный тест для въезда в Армению

Иными словами, гражданам, имеющим зеленый паспорт, удостоверяющий вакцинацию, больше не нужно будет проходить дополнительный ПЦР-тест, чтобы приехать в Армению.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян еще раз предупредил, что в какой-то момент страны не позволят въезд на свою территорию непривитым гражданам.

«Например, такие страны могут появиться в августе или сентябре. Почему это важно сейчас зафиксировать и постоянно информировать наших граждан? Потому что процесс вакцинации проводится не посредством разовой инъекции. Процесс вакцинации проводится двумя инъекциями, и обычно период между инъекциями может длиться 2 месяца», - сказал он.

По словам и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян, наряду с внедрением процесса вакцинации делается попытка облегчить пункты решения о карантине. Следующее изменение касается детей до 1 года.

«Мы сняли требование о прохождении ПЦР-теста для детей в возрасте до 1 года с целью въезда в страну, потому что если у членов семьи результат отрицательный, очень велика вероятность, что ребенок до года не общается с другими людьми и результат его теста также будет отрицательный», - сказала министр.

В самые критические дни в Армении ежедневно регистрировалось более 2000 случаев инфицирования коронавирусом, но сегодня третья волна коронавируса демонстрирует тенденции к стабилизации, отметили члены исполнительной власти. Число подтвержденных сегодня положительных случаев составило 425, что свидетельствует о тенденции к снижению за последние 10 дней.

Армения должна быстро присоединиться к списку зеленых стран, сказал и.о. премьер-министра, особо подчеркнув важность вакцинации в этом вопросе.

«Следует отметить, что наш туристический сектор показывает очень слабые признаки восстановления. Сейчас происходит перенаправление потоков, и туристические потоки направляются в те страны, где более высокий уровень вакцинации населения», - сказал Пашинян.

На данный момент в Армении уже вакцинированы более 7000 граждан или 0,24% населения. Вакцинация проводится бесплатно в любой поликлинике, а со вчерашнего дня также на размещенных в разных частях столицы передвижных станциях. Целевые группы лиц 18-54 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, прививаются российской вакциной Sputnik V, а все остальные граждане - британо-шведской вакциной AstraZeneca. Уже в ближайшие дни также будет доступна китайская вакцина CoronaVac. Некоторые члены правительства уже привиты двумя вакцинами, доступными в Армении. Например, вице-премьер Тигран Авинян был вакцинирован AstraZeneca и остался доволен.

«Мы еще раз призываем наших граждан пройти вакцинацию, потому что это тот способ, которым мир окончательно попрощается с этой болезнью. Поэтому мы также на своем примере показали, что все еще живы после вакцинации и никакой опасности нет», - сказал Авинян.

Не исключено, что в целях стимулирования вакцинации в ближайшее время будут выпущены специальные логотипы, которые будут размещены на такси, объектах сферы обслуживания и гостиницах, где сотрудники будут вакцинированы. Это позволит туристам без опасений пользоваться их услугами. Если параллельно с вакцинацией будут неукоснительно соблюдаться противоэпидемические правила, этой пандемии придет конец, заметил Пашинян.

«Цены на маски снизились до предэпидемического уровня, поэтому очень важно, чтобы мы четко соблюдали правила ношения масок. Мы должны обсудить с полицией вопрос о том, как усилить контроль за соблюдением правил, чтобы использовать это окно», - сказал и.о. премьер-министра.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения подчеркнула, что необходима бдительность для предотвращения следующих волн эпидемии, отметив, что с каждой последующей волной заболевание «молодеет» и его тяжесть нарастает.