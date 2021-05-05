Пашинян: Предатели, капитулянты и сдающие земли – это Роберт Кочарян и Серж Саргсян

Депутат Тигран Уриханян уже второй раз на этой неделе спросил Пашиняна о последнем интервью Сержа Саргсяна, в котором третий президент обвинил и.о. премьер-министра в срыве переговорного процесса по Нагорному Карабаху.

«А с чего мы должны были начать? Мы должны были сказать: хорошо, Серж Саргсян отдавал 7 районов и половину Карабаха, а мы отдаем вторую половину, чтобы не было войны? Давайте выясним, кто предатель, давайте выясним, кто капитулянт, давайте выясним, кто сдающий земли. Я говорю, что это вы - Роберт Кочарян, Серж Саргсян, вы предатели, вы капитулянты, вы сдающие земли. Мы боролись против вашего предательства, но вы и во время войны продолжили свое предательство. Мы боролись против вашей сущности сдающих земли, но вы и во время войны со своей сущностью сдающих земли продолжили свою деятельность. Мы боролись против написанной вами капитуляции, но вы сделали все для капитуляции, одно то, что ваш кандидат в премьер-министры говорил: мы звонили генералам и говорили: ваши враг не там, ваш враг здесь», - заявил Пашинян.

«Если было так очевидно, что будет война, были ли мы должным образом подготовлены к этой войне?» Таков был второй вопрос, адресованный Пашиняну, в ответ на который и.о. премьер-министра открыл на своем телефоне какой-то документ и стал зачитывать информацию о пополнениях, произведенных в армии в течение двух лет. «Есть элементы секретности, но я считаю нужным обнародовать. Фортификационные сооружения увеличились в 1,8 раз в течение 2018-2020 годов, сооружения для обеспечения быта солдат - в 2,7 раза», - сказал он.

Пашинян, который в начале недели обвинил одного из депутатов в том, что тот, задав вопрос о плачевном состоянии границы, раскрывает гостайну и оказывает помощь противнику, продолжал зачитывать этот список еще долго.

Србуи Григорян из оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» задала министру обороны вопрос о границах в Сюнике. «Трое азербайджанских солдат подвергли насилию нашего гражданина. Я прошу разъяснить?» - сказала она.

Министр ответил, что инцидент произошел из-за того, что пастух близко подошел к азербайджанским позициям. Затем он добавил, что инциденты происходят также в Иджеване, Ноемберяне. «Чтобы это было исключено, соответствующие органы должны информировать граждан, проводить работу, что не нужно подходить к этим позициям. Это нормальная жизнь на линии соприкосновения», - сказал министр Вагаршак Арутюнян.