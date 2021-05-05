Следственная комиссия выяснила глубинные причины неудач армянской стороны в Апрельской войне - Андраник Кочарян

Доклад комиссии о четырехдневной войне 2016 года сегодня в парламенте обсуждался в закрытом режиме. В нем содержится информация, составляющая государственную тайну, утверждают власти.

«Мы пытались понять глубинные причины нашего поражения или наших неудач в 2016 году. Не поверхностные - было горючее или патроны на позиции в тот момент или нет. Во время войны всегда бывает нехватка чего-либо. Другое дело – имели ли наши упущения в управлении необратимые последствия?» - сказал Андраник Кочарян.

Между тем, при создании комиссии власть обещала прояснить вопросы общественности о погибших, территориальных потерях, нехватке вооружения и продовольствия, заговорщических договоренностях, неоперативном реагировании командования на известия о нападении противника.

На вопрос, в чем была причина Апрельской войны и кто в ней виновен, депутат правящей фракции не дал прямого ответа, объяснив тем, что это государственная тайна. В то же время Андраник Кочарян не исключил возможности обнародования некоторых эпизодов из доклада в ближайшие дни.

«Сделана компиляция из эпизодов доклада, из пяти глав, которые касались вооружений, разведки, управления, политических решений, недостатков в принятии решений и причин этого», - отметил глава комиссии НС по вопросам обороны и безопасности.

По словам Андраника Кочаряна, следственная комиссия также выяснила, что армянская сторона знала, в какое время Азербайджан начнет войну. Депутат фракции «Мой шаг» предположил, что доклад может также стать причиной для возбуждения уголовных дел.

Касаясь вопроса о создани следственной комиссии по расследованию причин поражения армянской стороны в 44-дневной войне осенью 2020 года, Андраник Кочарян заявил, что при необходимости власти изучат и эту войну.

«Неважно, кто будет у власти, любая власть обречена изучить любую войну, если она оказала серьезное влияние на общество», - отметил Кочарян.

Глубинные причины неудач в Апрельской войне с самого начала были ясны некоторым политическим кругам, заявил руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, касаясь заявления депутата от правящей силы.

Оппозиционный депутат заметил в докладе некоторые недостатки. Сославшись на доклад и интервью Андраника Кочаряна, он заявил, что если одним из виновников Апрельской войны также является Артак Давтян, который во время четырехдневной войны был начальником оперативного управления Генштаба Вооруженных сил, то он не должен был быть сейчас начальником Генштаба ВС.

«Для меня это сигнал, это показатель того, что если это так, то у нас нет беспристрастного расследования в этом смысле», - сказал Марукян.

Помимо имени Артака Давтяна, в докладе упоминаются и имена других чиновников, сказал Марукян. Оппозиционный депутат считает, что сейчас неправильно держать доклад в секрете, и пообещал, что они будут лоббировать его обнародование.

Марукян заключил, что после Апрельской войны государственная система не готовилась к войне ни до революции 2018 года, ни после нее.

«Были большие планы, например, я могу сказать по части Оника Гаспаряна, что были большие планы, было представлено, что нужно сделать, но через месяц после назначения началась 44-дневная война, то есть за этот месяц исправить что-то было невозможно», - сказал глава глава фракции «Просвещенная Армения».

В созданную два года назад комиссию по расследованию обстоятельств Апрельской войны были приглашены для допроса высокопоставленные чиновники, в том числе третий президент Армении Серж Саргсян, бывший премьер-министри Карен Карапетян, бывший министр иностранных дел Эдвард Налбандян и многие другие высокопоставленные должностные лица и военные. Только Юрий Хачатуров, занимавший в 2016 году пост начальника Генштаба ВС, отклонил приглашение комиссии.