Глава МИД РФ сегодня прибывает в Ереван

Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в ходе контактов предполагается «обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене».

Но приоритетной темой переговоров, по ее словам, станет выполнение имеющихся договоренностей по Нагорному Карабаху.

«Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху», - отметила Захарова, передает ТАСС.

Ситуация в Нагорном Карабахе остается предметом активных контактов Лаврова. 1 апреля он провел в Москве раздельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Ара Айвазяном. Нагорно-карабахская проблематика обсуждалась и на встрече Лаврова с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране. Также в апреле российский министр обсудил с директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли сотрудничество по оказанию помощи пострадавшим в зоне конфликта в Карабахе.