Мхитарян и Моуринью вновь встретятся: португальский тренер возглавит «Рому»

В новом сезоне главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома» станет известный португальский специалист Жозе Моуринью. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракт «Ромы» с Моуринью заключен до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека по окончании сезона покинет действующий клуб. Фонсека занимал пост главного тренера «Ромы» с июня 2019 года. У него был контракт 2+1.

Отметим, что в составе «Ромы» выступает капитан национальной сборной Армении Генрих Мхитарян. Последний ранее выступал за клуб «Манчестер Юнайтед», когда тот возглавлял Моуринью.

По оценке спортивных комментаторов, причиной смены тренера стали неудачи «Ромы» за последние месяцы. За последние шесть официальных игр итальянский клуб не одержал ни одной победы. После 34 игр команда с 55 очками занимает 7-е место в Серии А.