Свобода прессы: мировые рейтинги

Ежегодно 3 мая, по решению ООН (от 1993 года), отмечается Всемирный день свободы прессы. В канун нынешнего (его тема – “Информация как общественное благо”) международная неправительственная организация “Репортеры без границ” (RSF) представила очередной (начиная с 2002 года) "Всемирный индекс свободы прессы", представляющий собой рейтинг 180 стран мира.
Мы сопоставили этот рейтинг (составлен по итогам 2020 года) с аналогичными в 2015, 2010 и 2005 годах – в отношении стран G20, а также стран Центральной и Восточной Европы, а также бывшего СССР.
Мы сопоставили этот рейтинг (составлен по итогам 2020 года) с аналогичными в 2015, 2010 и 2005 годах – в отношении стран G20, а также стран Центральной и Восточной Европы, а также бывшего СССР.