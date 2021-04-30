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Свобода прессы: мировые рейтинги

Ежегодно 3 мая, по решению ООН (от 1993 года), отмечается Всемирный день свободы прессы. В канун нынешнего (его тема – “Информация как общественное благо”) международная неправительственная организация “Репортеры без границ” (RSF) представила очередной (начиная с 2002 года) "Всемирный индекс свободы прессы", представляющий собой рейтинг 180 стран мира.
Мы сопоставили этот рейтинг (составлен по итогам 2020 года) с аналогичными в 2015, 2010 и 2005 годах – в отношении стран G20, а также стран Центральной и Восточной Европы, а также бывшего СССР.
Оценка каждой страны для Всемирного индекса свободы прессы&nbsp;рассчитывается по единой формуле, исходя из показателей, объединенных в 7 групп: плюрализм, независимость СМИ, окружение и самоцензура, законодательство, прозрачность, инфраструктура, а также отдельная группа &ndash; репрессии в отношении журналистов. &nbsp;
1 Оценка каждой страны для Всемирного индекса свободы прессы рассчитывается по единой формуле, исходя из показателей, объединенных в 7 групп: плюрализм, независимость СМИ, окружение и самоцензура, законодательство, прозрачность, инфраструктура, а также отдельная группа – репрессии в отношении журналистов.  
С 2005 года доля стран в Индексе, где ситуация со свободой прессы оценивается RSF как &quot;хорошая&quot; или &quot;более-менее хорошая&quot;, почти не изменилась (27&ndash;26%). Тогда как доля стран, где ситуация, по оценкам авторов Индекса, &quot;сложная&quot; или &quot;очень опасная&quot;, увеличилась более чем на треть (29&ndash;41%). &nbsp;&nbsp;
2 С 2005 года доля стран в Индексе, где ситуация со свободой прессы оценивается RSF как "хорошая" или "более-менее хорошая", почти не изменилась (27–26%). Тогда как доля стран, где ситуация, по оценкам авторов Индекса, "сложная" или "очень опасная", увеличилась более чем на треть (29–41%).   
5 из топ-10 стран Всемирного индекса свободы прессы&nbsp;2021 года входили в эту группу лидеров и 15 лет назад. За это же время у 11 из стран G20 позиции в рейтинге заметно ухудшились. Из 15 стран бывшего СССР лишь 4 смогли существенно улучшить свои позиции. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
3 5 из топ-10 стран Всемирного индекса свободы прессы 2021 года входили в эту группу лидеров и 15 лет назад. За это же время у 11 из стран G20 позиции в рейтинге заметно ухудшились. Из 15 стран бывшего СССР лишь 4 смогли существенно улучшить свои позиции.    
Рейтинг &quot;Свобода Интернета&quot; (Freedom on the Net) ежегодно представляет американская неправительственная организация Freedom House начиная с 2009 года. Поначалу он охватывал 15 стран мира, теперь &ndash; 65 стран. 11 лет назад Россия получила в нем 11-е место из 15, а интернет в стране признавался &quot;частично свободным&quot;. В рейтинге 2020 года Россия &ndash; на 51-м месте из 65&nbsp;(перед ней &ndash; Турция, Казахстан и Мьянма, а следом &ndash; Судан, Бахрейн и Эфиопия), а интернет в стране признается &ldquo;несвободным&rdquo;.
4 Рейтинг "Свобода Интернета" (Freedom on the Net) ежегодно представляет американская неправительственная организация Freedom House начиная с 2009 года. Поначалу он охватывал 15 стран мира, теперь – 65 стран. 11 лет назад Россия получила в нем 11-е место из 15, а интернет в стране признавался "частично свободным".
В рейтинге 2020 года Россия – на 51-м месте из 65 (перед ней – Турция, Казахстан и Мьянма, а следом – Судан, Бахрейн и Эфиопия), а интернет в стране признается “несвободным”.
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